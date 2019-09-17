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Espreso.tvОбществоОбвиняемый Россией в участии в Чеченской войне Карпюк объяснил, почему не ездил воевать в Чечню

Обвиняемый Россией в участии в Чеченской войне Карпюк объяснил, почему не ездил воевать в Чечню


фото: ukrinform
По словам бывшего политзаключенного, он не принимал участия в войне в Чечне, в чем Николая Карпюка обвинили в РФ по двум причинам

Об этом он сказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV .

"Я скажу откровенно. Я был командиром УНСО на войне в Приднестровье, я был командиром УНСО на войне в 1993 году в Абхазии. Был там ранен. Но на Чеченскую войну я не отправлялся по двум причинам", - сказал он.

Во-первых, как отметил Николай Карпюк, в то время у него была тяжело больна мама, которая умерла в марте 1995 года.

"И вторая причина - я не поддерживал участие нашей организации в этой войне. Мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам. Но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму, там тогда шли сепаратистские тенденции. И поэтому в силу определенных обстоятельств я не поддерживал это", - пояснил освобожденный политзаключенный.

Политический и общественный деятель, заместитель председателя партии УНА-УНСО, глава ее Ривненского регионального отделения Карпюк 26 мая 2016 года был приговорен к 22,5 года колонии строгого режима по обвинению в руководстве и участии в банде (ч. 1 ст. 209 УК РФ) , убийстве двух и более лиц в связи с выполнением им своего служебного долга" (п."в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 , п. "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР) в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году.

26 октября Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты и признал приговор Карпюку и Станиславу Клыху "законным".

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