Не хочу делать никаких выводов: Карпюк ответил, доволен ли реформами в Украине
Об этом он сказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV .
"Мне было приятно общаться на Западной Украине с одним из моих родственников, который непосредственно принимает сейчас участие в реализации этих реформ. Я просил его, чтобы он дал мне свой анализ. Я общался с людьми, которые являются реальными боевыми офицерами и находятся на Донбассе, попросил, чтобы они дали мне свой анализ", - поделился Карпюк.
Он отметил, что встречался с несколькими людьми, чей анализ ему важен. Сейчас освобожденный общественный деятель собирает различные источники, чтобы понять те процессы, которые происходят в Украине.
Он добавил, что пока не хочет давать никаких выводов.
"То, что происходило в течение 5 лет, пока я отсутствовал в Украине: война, руководство, избирательные кампании - я не буду никогда давать анализ ситуации, не буду осуждать, я на это не имею морального права", - подчеркнул Карпюк.
Он также рассказал, что большую часть времени, проведенного в российских тюрьмах, был один.
"Только в период с января по май 2015 года - это было СИЗО ФСБ. Там было немного заключенных, все относились нормально, с уважением. Так же и в чеченском СИЗО", - поделился Карпюк о взаимоотношениях с бывшими сокамерниками.
- Политический и общественный деятель, заместитель председателя партии УНА-УНСО, глава ее Ривненского регионального отделения Карпюк 26 мая 2016 был приговорен к 22,5 года колонии строгого режима по обвинению в руководстве и участии в банде (ч. 1 ст. 209 УК РФ) , убийстве двух и более лиц в связи с выполнением им своего служебного долга "(п. "в", "з"," "н" ст. 102 УК РСФСР) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 , п. "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР) в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году.
- 26 октября Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты и признал приговор Карпюку и Станиславу Клыху "законным".
- В 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь". Среди них был и Николай Карпюк
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