Не хочу делать никаких выводов: Карпюк ответил, доволен ли реформами в Украине

17 сентября, 2019, 15:55

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк рассказал, что думает о результатах проведения реформ

Об этом он сказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV .

"Мне было приятно общаться на Западной Украине с одним из моих родственников, который непосредственно принимает сейчас участие в реализации этих реформ. Я просил его, чтобы он дал мне свой анализ. Я общался с людьми, которые являются реальными боевыми офицерами и находятся на Донбассе, попросил, чтобы они дали мне свой анализ", - поделился Карпюк.

Он отметил, что встречался с несколькими людьми, чей анализ ему важен. Сейчас освобожденный общественный деятель собирает различные источники, чтобы понять те процессы, которые происходят в Украине.

Он добавил, что пока не хочет давать никаких выводов.

"То, что происходило в течение 5 лет, пока я отсутствовал в Украине: война, руководство, избирательные кампании - я не буду никогда давать анализ ситуации, не буду осуждать, я на это не имею морального права", - подчеркнул Карпюк.

Он также рассказал, что большую часть времени, проведенного в российских тюрьмах, был один.

"Только в период с января по май 2015 года - это было СИЗО ФСБ. Там было немного заключенных, все относились нормально, с уважением. Так же и в чеченском СИЗО", - поделился Карпюк о взаимоотношениях с бывшими сокамерниками.