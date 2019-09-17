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Espreso.tvОбществоНафтогаз законтрактовал у международного трейдера 450 млн куб. м газа

Нафтогаз законтрактовал у международного трейдера 450 млн куб. м газа


фото: reuters
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита и законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий Газпрома", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров относительно поставок газа в 2020 году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

По состоянию на 15 сентября в украинских подземных хранилищах газа было 19,4 млрд кубометров газа. Для безопасного прохождения отопительного сезона нужно 20 млрд кубометров.

 

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