На столичной Русановке вспыхнул пожар в квартире: погиб мужчина

17 сентября, 2019, 10:08

В Киеве в жилом массиве Русановка вспыхнул пожар в жилом доме

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что огонь вспыхнул на 9-м этаже в жилом доме. Пламя мгновенно охватило всю квартиру из-за того, что помещение было сильно захламлено вещами.

Когда на место прибыли спасатели, в квартире обнаружили бездыханное тело мужчины.