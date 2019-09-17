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Espreso.tvОбществоНа столичной Русановке вспыхнул пожар в квартире: погиб мужчина

На столичной Русановке вспыхнул пожар в квартире: погиб мужчина

В Киеве в жилом массиве Русановка вспыхнул пожар в жилом доме

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что огонь вспыхнул на 9-м этаже в жилом доме. Пламя мгновенно охватило всю квартиру из-за того, что помещение было сильно захламлено вещами.

Когда на место прибыли спасатели, в квартире обнаружили бездыханное тело мужчины.

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