На столичной Русановке вспыхнул пожар в квартире: погиб мужчина
17 сентября, 2019, 10:08
В Киеве в жилом массиве Русановка вспыхнул пожар в жилом доме
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Отмечается, что огонь вспыхнул на 9-м этаже в жилом доме. Пламя мгновенно охватило всю квартиру из-за того, что помещение было сильно захламлено вещами.
Когда на место прибыли спасатели, в квартире обнаружили бездыханное тело мужчины.
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