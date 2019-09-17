На границе Таджикистана и Кыргызстана произошел бой: есть погибшие и раненые

"Из-за перестрелки 16 сентября на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине по меньшей мере один киргизский пограничник погиб, около 19 человек могут быть ранены с обеих сторон", - говорится в сообщении.

В частности, министерство здравоохранения Кыргызстана заявило, что один пограничник был серьезно ранен, травмы различной степени тяжести получили шесть местных жителей.

В свою очередь, представители местной власти Таджикистана сообщили, что 12 их граждан были в результате конфликта госпитализированы.

Впоследствии в таджикских СМИ появилась информация, что в перестрелке погибли три таджикских военных.

Как отмечается, пограничные органы Таджикистана и Кыргызстана указывают, что стрельба произошла из-за «строительных работ» на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.

По данным DW , в министерстве иностранных дел Кыргызстана утверждают, что Таджикистан без согласования с Кыргызстаном начал строить на этом участке военный наблюдательный пункт.

Как известно, многие приграничные районы в Центральной Азии стали спорными для стран-соседей после распада Советского Союза. Особенно сложная ситуация в Ферганской долине - на стыках границ Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.