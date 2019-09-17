На Донбассе погиб боец ООС, еще двое ранены

17 сентября, 2019, 07:35

В понедельник, 16 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил двое украинских военных получили ранения, а с начала суток 17 сентября по состоянию на 7:00 один боец ООС погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

16 сентября российские оккупанты 23 раза обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы возле Пищевика из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета, в Верхнеторецком - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, возле Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции возле Луганского из 120-мм миномета и гранатометов различных систем, неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из 82-мм минометов и автоматических гранатометов, под Новгородским - из стрелкового оружия, рядом с Крымским - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток 17 сентября оккупанты обстреляли Объединенные силы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с автоматического гранатомета возле Новотроицкого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Зализного.