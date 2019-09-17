Легендарный баскетболист Джордан выпустил собственную марку алкоголя

17 сентября, 2019, 14:21

Знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан стал владельцем нового бренда текилы

Об этом сообщает ESPN.



Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, совместно с владельцами баскетбольных франшиз "Бостон Селтикс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс" запустил новый бренд текилы - Cincoro.



Самая дешевая бутылка напитка обойдется покупателям примерно в $70, а самая дорогая в более $1600. 6-кратный чемпион НБА участвовал в разработке дизайна бутылки, работая совместно с вице-президентом инновационного отдела Nike - Марком Смиттом.