Легендарный баскетболист Джордан выпустил собственную марку алкоголя
17 сентября, 2019, 14:21
Об этом сообщает ESPN.
Знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан стал владельцем нового бренда текилы
Об этом сообщает ESPN.
Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, совместно с владельцами баскетбольных франшиз "Бостон Селтикс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс" запустил новый бренд текилы - Cincoro.
Самая дешевая бутылка напитка обойдется покупателям примерно в $70, а самая дорогая в более $1600. 6-кратный чемпион НБА участвовал в разработке дизайна бутылки, работая совместно с вице-президентом инновационного отдела Nike - Марком Смиттом.
- Американский баскетболист Майкл Джордан в прошлом году заработал на продаже обуви собственного бренда больше, чем за всю игровую карьеру.
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