Комитет рассмотрит проект по противодействию злоупотреблениям нардепов отменой законов

17 сентября, 2019, 12:54

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит законопроект №1043

Об этом сообщается на сайте комитета.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Проектом предлагается противодействовать злоупотреблениям нардепов об отмене принятых ВР законов.

"О рассмотрении проекта Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" по поводу противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (реестр. № 1043, подготовленного ко второму чтению) ", - говорится в повестке дня.

Заседание комитета должно начаться в 15:00.

Законопроект №1043 был принят Радой в первом чтении.