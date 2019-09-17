Комитет рассмотрит проект по противодействию злоупотреблениям нардепов отменой законов
Об этом сообщается на сайте комитета.
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".
Проектом предлагается противодействовать злоупотреблениям нардепов об отмене принятых ВР законов.
"О рассмотрении проекта Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" по поводу противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (реестр. № 1043, подготовленного ко второму чтению) ", - говорится в повестке дня.
Заседание комитета должно начаться в 15:00.
Законопроект №1043 был принят Радой в первом чтении.
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