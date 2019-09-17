Кличко будет баллотироваться на выборах мэра Киева
17 сентября, 2019, 20:55
Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться на эту должность на следующих местных выборах
Эту информацию Кличко подтвердил на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.
"Я буду бороться за самоуправление, интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину - европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал Кличко.
- Как сообщалось, в Верховной Раде 13 сентября зарегистрированы проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и горсовета 8 декабря 2019 года.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019