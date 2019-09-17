Кличко будет баллотироваться на выборах мэра Киева

17 сентября, 2019, 20:55

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться на эту должность на следующих местных выборах

Эту информацию Кличко подтвердил на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.

"Я буду бороться за самоуправление, интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину - европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал Кличко.