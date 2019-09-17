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Espreso.tvОбществоКличко будет баллотироваться на выборах мэра Киева

Кличко будет баллотироваться на выборах мэра Киева

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться на эту должность на следующих местных выборах

Эту информацию Кличко подтвердил на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.

"Я буду бороться за самоуправление, интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину - европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал Кличко.

  • Как сообщалось, в Верховной Раде 13 сентября зарегистрированы проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и горсовета 8 декабря 2019 года.
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