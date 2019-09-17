Хищение более 80 млн грн: НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ

17 сентября, 2019, 18:40

НАБУ и САП осуществляют обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

Об этом пресс служба НАБУ сообщает в Twitter.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник осуществляют санкционированные обыски на территории ПАО "Криворожская теплоцентраль" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.), Принадлежащий государству.

"Санкционированные обыски НАБУ и САП осуществляют в ходе расследования злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций" Криворожской теплоцентралью "на общую сумму более 80 млн грн. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с января 2019", - отметили в НАБУ.