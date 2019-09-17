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Espreso.tvОбществоКак украинцы оценивают работу Зеленского, правительства и Рады. Исследование

Как украинцы оценивают работу Зеленского, правительства и Рады. Исследование

34,2% украинцев вполне положительно оценивают работу президента Владимира Зеленского

 

Опросы проводил Центр Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 г. среди 2018 респондентов.

Крайне негативно работу Зеленского оценивает 2,7% опрошенных. 19% респондентов считают, что еще рано давать оценку.

Почти одинаковый процент опрошенных положительно оценивают работу нового правительства и Верховной Рады: 14,8% и 14,4%.

Процент тех, кто крайне негативно оценивает работу указанных учреждений, также не слишком отличается: к Кабмину негативно относятся 2,6%, к парламенту - 3%.

Большинство опрошенных (40%) считают, что еще рано оценивать эффективность правительства и Рады.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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