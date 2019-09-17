ГБР допросит Порошенко по делу о захвате в плен украинских моряков
Об этом журналистам заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает УНИАН.
По его словам, в этом деле уже допросили пятерых освобожденных из русского плена моряков, и их допросы продолжатся.
"Если я не ошибаюсь, были допрошены пятеро моряков", - сказал Труба.
Труба уточнил, что следователей ГБР интересуют обстоятельства выхода кораблей из Одессы, их путь к Керченскому проливу. Отвечая на вопрос, в рамках какого дела моряки были допрошены, Труба отметил, что в деле, которое открыли по заявлению Андрея Портнова.
"Мы исследуем законность этого прохождения. В этом деле очень много документов под грифом государственная тайна, поэтому только после разрешений на доступ к гостайне, мы получаем соответствующую информацию", - сказал Труба.
Также директор ГБР добавил, что по делу будет допрошен Порошенко в статусе свидетеля, однако, когда состоится допрос, он пока не знает.
- Напомним, что в России продолжается предварительное следствие в отношении 24 украинских моряков, которых она захватила в плен в ноябре 2018 года.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019