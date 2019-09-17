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Espreso.tvОбществоГБР допросит Порошенко по делу о захвате в плен украинских моряков

ГБР допросит Порошенко по делу о захвате в плен украинских моряков

Пятого президента Петра Порошенко в качестве свидетеля допросят по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата в плен украинских моряков

Об этом журналистам заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает УНИАН.

По его словам, в этом деле уже допросили пятерых освобожденных из русского плена моряков, и их допросы продолжатся.

"Если я не ошибаюсь, были допрошены пятеро моряков", - сказал Труба.

Труба уточнил, что следователей ГБР интересуют обстоятельства выхода кораблей из Одессы, их путь к Керченскому проливу. Отвечая на вопрос, в рамках какого дела моряки были допрошены, Труба отметил, что в деле, которое открыли по заявлению Андрея Портнова.

"Мы исследуем законность этого прохождения. В этом деле очень много документов под грифом государственная тайна, поэтому только после разрешений на доступ к гостайне, мы получаем соответствующую информацию", - сказал Труба.

Также директор ГБР добавил, что по делу будет допрошен Порошенко в статусе свидетеля, однако, когда состоится допрос, он пока не знает.

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