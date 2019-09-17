Гаагский арбитраж рассмотрит доводы РФ о законности приобретения ПриватБанком крымских активов

17 сентября, 2019, 12:53

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге согласилась рассмотреть доводы российской стороны, которая утверждает, что якобы ПриватБанк "незаконно" приобрел свои активы в Крыму еще до того, как Россия аннексировала полуостров

Об этом сообщило российское Министерство юстиции.

Рассмотрение состоится в рамках судебного процесса между ПриватБанком и Россией, в котором украинский банк уже получил первую победу - арбитраж подтвердил свою юрисдикцию в иске ПриватБанка против России и начал процесс подсчета размера компенсации, которую Россия должна выплатить банку.

"Арбитры позволили предоставить доказательства того, что банк, который находился под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, был незаконным владельцем имущества, которое, по утверждению истца, было экспроприировано (Россией, - ред.)", - сообщили в российском Минюсте.

Напомним, 29 января 2019 г. Верховный суд разрешил компаниям группы Приват конфисковывать имущество российских государственных банков в Украине.

15 февраля арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации в иске о возмещении $1 млрд за утраченное имущество и активы из-за аннексии Крыма.







