Это стопроцентно бьет по нашему имиджу, - Огрызко о поджоге дома Гонтаревой
17 сентября, 2019, 21:19
Огрызко говорит о серьезном имиджевом ударе
Об этом эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в эфире Еспресо.TV
Он ответил на вопрос о последствиях поджога дома Гонтаревой, если говорить о реакции международного сообщества.
"Вы посмотрите на реакцию американцев, Европейского союза, G7. Это означает, что этим событием нам нанесен имиджевый удар", - сказал экс-министр МИД.
Он добавил, что таким образом мы себя опускаем в глазах международного сообщества.
- Напомним, Гонтарева прокомментировала возможные причины поджога ее дома
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