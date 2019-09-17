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Espreso.tvОбществоЭто стопроцентно бьет по нашему имиджу, - Огрызко о поджоге дома Гонтаревой

Это стопроцентно бьет по нашему имиджу, - Огрызко о поджоге дома Гонтаревой

Огрызко говорит о серьезном имиджевом ударе

Об этом эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в эфире Еспресо.TV

Он ответил на вопрос о последствиях поджога дома Гонтаревой, если говорить о реакции международного сообщества.

"Вы посмотрите на реакцию американцев, Европейского союза, G7. Это означает, что этим событием нам нанесен имиджевый удар", - сказал экс-министр МИД.

Он добавил, что таким образом мы себя опускаем в глазах международного сообщества.

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