Это стопроцентно бьет по нашему имиджу, - Огрызко о поджоге дома Гонтаревой

17 сентября, 2019, 21:19

Огрызко говорит о серьезном имиджевом ударе

Об этом эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в эфире Еспресо.TV

Он ответил на вопрос о последствиях поджога дома Гонтаревой, если говорить о реакции международного сообщества.

"Вы посмотрите на реакцию американцев, Европейского союза, G7. Это означает, что этим событием нам нанесен имиджевый удар", - сказал экс-министр МИД.

Он добавил, что таким образом мы себя опускаем в глазах международного сообщества.