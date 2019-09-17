 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-нардеп Евтушок ушел из студии Еспресо во время прямого эфира

Экс-нардеп Евтушок ушел из студии Еспресо во время прямого эфира

Евтушок не захотел отвечать на вопрос о Коломойском

Диалог состоялся в прямом эфире в студии Еспресо.TV .

"Как вы расцениваете возможность капитуляции государства перед олигархом Коломойским?" - этот вопрос ведущей Мирославы Барчук возмутил экс-депутата от "Батькивщины"

"Я хочу сказать, что я не являюсь сторонником Коломойского. У меня тоже очень много вопросов и в частности в части Укрнафты. Чтобы вас не раздражать, чтобы вы не называли меня лукавым, я пойду", - добавил ексдепутат.

Депутат вышел из студии, а Барчук сказала, что это является свидетельством того, что он боится говорить об олигархе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать