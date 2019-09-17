Экс-нардеп Евтушок ушел из студии Еспресо во время прямого эфира
17 сентября, 2019, 19:37
Евтушок не захотел отвечать на вопрос о Коломойском
Диалог состоялся в прямом эфире в студии Еспресо.TV .
"Как вы расцениваете возможность капитуляции государства перед олигархом Коломойским?" - этот вопрос ведущей Мирославы Барчук возмутил экс-депутата от "Батькивщины"
"Я хочу сказать, что я не являюсь сторонником Коломойского. У меня тоже очень много вопросов и в частности в части Укрнафты. Чтобы вас не раздражать, чтобы вы не называли меня лукавым, я пойду", - добавил ексдепутат.
Депутат вышел из студии, а Барчук сказала, что это является свидетельством того, что он боится говорить об олигархе.
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