 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДочь Кейт Миддлтон проговорилась, что мама беременна четвертым ребенком, - СМИ

Дочь Кейт Миддлтон проговорилась, что мама беременна четвертым ребенком, - СМИ

Дочь герцогини Кембриджской Шарлотта проговорилась в школе, что ее мама ждет ребенка

Об этом пишет Elle .

В начале сентября принцесса Шарлотта, которой в мае исполнилось 4 года, пошла в первый класс.

"У мамы будет еще одна девочка!" - рассказала Шарлотта одноклассникам.

Инсайдер издания New Idea утверждает, что принцесса говорила о беременности Кейт Миддлтон очень убедительно, добавив, что снова будет старшей сестрой.

Кенсингтонский дворец пока информацию не прокомментировал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать