Дочь Кейт Миддлтон проговорилась, что мама беременна четвертым ребенком, - СМИ
17 сентября, 2019, 14:05
Дочь герцогини Кембриджской Шарлотта проговорилась в школе, что ее мама ждет ребенка
Об этом пишет Elle .
В начале сентября принцесса Шарлотта, которой в мае исполнилось 4 года, пошла в первый класс.
"У мамы будет еще одна девочка!" - рассказала Шарлотта одноклассникам.
Инсайдер издания New Idea утверждает, что принцесса говорила о беременности Кейт Миддлтон очень убедительно, добавив, что снова будет старшей сестрой.
Кенсингтонский дворец пока информацию не прокомментировал.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019