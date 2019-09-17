Дочь Кейт Миддлтон проговорилась, что мама беременна четвертым ребенком, - СМИ

17 сентября, 2019, 14:05

Дочь герцогини Кембриджской Шарлотта проговорилась в школе, что ее мама ждет ребенка

Об этом пишет Elle .

В начале сентября принцесса Шарлотта, которой в мае исполнилось 4 года, пошла в первый класс.

"У мамы будет еще одна девочка!" - рассказала Шарлотта одноклассникам.

Инсайдер издания New Idea утверждает, что принцесса говорила о беременности Кейт Миддлтон очень убедительно, добавив, что снова будет старшей сестрой.

Кенсингтонский дворец пока информацию не прокомментировал.