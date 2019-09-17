До 15 лет заключения: дело организатора "выборов" в Крыму направлено в суд

17 сентября, 2019, 17:43

Прокуратура АРК по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении председателя незаконно созданной на территории полуострова "Избирательное комиссии Республики Крым"

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

"Чиновник" обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти)", - сообщает прокуратура АРК.

По данным надзорного ведомства, в ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 года и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма.

В качестве примера, 16 марта 2014 года председатель "Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечивал проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова. А 8 сентября 2019 года участвовал в организации и проведении так называемых выборов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов, комментируя уголовное дело против "главы" так называемого избиркома Крыма, отметил, что лица, которые активно способствуют аннексии Крыма, обязательно будут нести за это ответственность.