День на Донбассе: погиб украинский военный, двое раненых
17 сентября, 2019, 20:40
В течение текущих суток вооруженные формирования Росии 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Двое военнослужащих получили ранения.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела.
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