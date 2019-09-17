Дело Гандзюк: активисты возмущены, что Киву могут назначить членом ВСК

17 сентября, 2019, 13:36

Илья Кива может стать членом ВСК по расследованию сведений по поводу нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов

Об этом говорится в заметке сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

В парламенте обсуждается создание Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по поводу нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Это будет уже вторая ВСК, занимающаяся этой проблематикой, первая обнародовала отчет и завершила свою работу вместе с каденцией предыдущей ВРУ.

"Все это время комиссия была одним из важных институциональных инструментов по защите активистов, одним из инструментов борьбы против произвола правоохранительных органов. Поэтому для нас крайне важен качественный состав этой ВСК. Важно не допустить того, чтобы она превратилась в очередную ширму, которая будет скрывать от общества безнаказанность преступников и бездействие правоохранителей. Очень важно, также, не дать превратить этот островок здравого смысла на очередное фрик-шоу", - отметили активисты.

Кандидатуру Ильи Кивы в состав ВСК подала фракция ОПЗЖ.

"Нам хотелось бы напомнить всем депутатам, которые будут голосовать за состав ВСК, и господину председателю о том, что Илья Кива не может быть включен в состав ВСК, поскольку имеет очевидный конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследования. Так, в эфире Еспресо.TV Кива заявил, что Екатерина Гандзюк является коррупционеркой. Это заявление было сделано еще тогда, когда Екатерина была жива и находилась в больнице после нападения. Отец Екатерины подал в суд на Киву и выиграл его. Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV. Чего Илья Кива не сделал до сих пор", - отмечают активисты.

Отмечается, что Кива находится в системном конфликте, который перерос в судебное противостояние с еще одним активистом, чье дело рассматривается в ВСК - с Сергеем Стерненком. Кива неоднократно делал громкие заявления в его адрес, угрожал ему смертью и обвинял в преступлениях, которых Стерненко не совершал.

"При таких условиях нам кажется недопустимым допускать Илью Киву к работе в ВСК, поскольку совершенно очевидным является тот факт, что он будет всячески мешать объективному и честному расследованию, он лично в нем не заинтересован. Не заинтересован в объективной и независимой работе ВСК и патрон Киви - Арсен Аваков. Кива неоднократно сам называл себя "псом Авакова", их связи не вызывают сомнения, а следовательно, включение в ВСК, которая расследует преступления МВД, представителя министра МВД противоречит заявленной цели работы комиссии. Ведь и дело Екатерины Гандзюк и дело Сергея Стерненко Генеральная прокуратура Украины передала в СБУ именно потому, что сотрудники МВД были причастны к преступлениям против активистов", - отметили активисты.

Это первая ВСК, которая будет создана в новоизбранной Раде. Активисты отмечают, что очень важно сделать это с соблюдением всех норм и правил.

"Регламент ВРУ не допускает включения в состав ВСК депутатов, имеющих личностный интерес в расследовании, и мы призываем всех народных депутатов не допустить издевательства над законом, регламентом и здравым смыслом и не голосовать за тот состав ВСК, где будет замечен Илья Кива", - добавили они.