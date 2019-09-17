Делегация Украины ушла c заседания ОБСЕ из-за заявлений пропагандистов РФ о "российском" Крыме

17 сентября, 2019, 15:55

Украинские делегаты ушли с панели о свободе слова в знак протеста против заявлений российских СМИ, что Крым - это Россия

Об этом сообщает ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий", - рассказала корреспондент с места событий.

Так представители Украины отреагировали на слова крымских журналистов, которые назвали полуостров российским.

Главный редактор пропагандистских изданий Крыма назвала аннексирован Крым территорией РФ. После этого ее выступление прервали, опираясь на международные законы.

Также доклад генерального директора одного из телеканалов прервали после того, как он начал жаловаться на блокаду Крыма.