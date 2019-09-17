Чумак назвал сроки реформы военной прокуратуры
17 сентября, 2019, 22:20
Главный военный прокурор заявил, что военную прокуратуру можно реформировать за три месяца
Об этом сообщает Укринформ.
"Военная прокуратура будет реформироваться не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.
Он также добавил, что сроки реформы могут быть изменены при необходимости.
- Напомним, Виктор Чумак отменил постановление, изымавшее из публичного доступа е-декларации военных прокуроров
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