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Espreso.tvОбществоЧумак назвал сроки реформы военной прокуратуры

Чумак назвал сроки реформы военной прокуратуры

Главный военный прокурор заявил, что военную прокуратуру можно реформировать за три месяца

Об этом сообщает Укринформ.

"Военная прокуратура будет реформироваться не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.

Он также добавил, что сроки реформы могут быть изменены при необходимости.

  • Напомним, Виктор Чумак отменил постановление, изымавшее из публичного доступа е-декларации военных прокуроров
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