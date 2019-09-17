Били током, не давали спать: бывший политзаключенный Карпюк рассказал, как его пытали российские силовики
Об этом он рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"После завершения пыток отношение было нормальное. Во Владикавказе, на Пушкинской 10 (Следственное управление Следственного комитета РФ, - ред.) полицейские относились нормально. А пытки были с 21 по 25 марта. Каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение этого времени спать. После пыток выводили в комнату для следствия, там металлическая клетка 1*1, там держали сутками и не давали спать", - пояснил Карпюк.
По его словам, таким образом российские следователи хотели выбить признание по Чеченской войне.
"Но я в войне не участвовал", - добавил уже бывший политзаключенный.
Напомним, что Карпюка освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
Николая Карпюка задержали в марта 2014 года при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 года заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.
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