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Espreso.tvОбществоБили током, не давали спать: бывший политзаключенный Карпюк рассказал, как его пытали российские силовики

Били током, не давали спать: бывший политзаключенный Карпюк рассказал, как его пытали российские силовики


фото: atr
Николай Карпюк, которого в РФ приговорили к 22,5 года заключения за якобы участие в Чеченской войне, рассказал о пытках в российских СИЗО

Об этом он рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"После завершения пыток отношение было нормальное. Во Владикавказе, на Пушкинской 10 (Следственное управление Следственного комитета РФ, - ред.) полицейские относились нормально. А пытки были с 21 по 25 марта. Каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение этого времени спать. После пыток выводили в комнату для следствия, там металлическая клетка 1*1, там держали сутками и не давали спать", - пояснил Карпюк.

По его словам, таким образом российские следователи хотели выбить признание по Чеченской войне.

"Но я в войне не участвовал", - добавил уже бывший политзаключенный.

Напомним, что Карпюка освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

Николая Карпюка задержали в марта 2014 года при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 года заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.

 

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