Библиотека Конгресса США будет писать "Kyiv" как название столицы Украины
17 сентября, 2019, 22:02
Библиотека Конгресса США официально утвердила название "Kyiv"
Об этом сообщает МИД Украины в рамках аккаунта в Twitter своей онлайн-кампании #CorrectUA.
"Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!" - говорится в сообщении.
В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предусматривает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev
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