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Espreso.tvОбществоБиблиотека Конгресса США будет писать "Kyiv" как название столицы Украины

Библиотека Конгресса США будет писать "Kyiv" как название столицы Украины

Библиотека Конгресса США официально утвердила название "Kyiv"

Об этом сообщает МИД Украины в рамках аккаунта в Twitter своей онлайн-кампании #CorrectUA.

"Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!" - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предусматривает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev

  • Международная организация начала корректно писать название украинской столицы
  • CorrectUA: Украин цев просят обращаться в учреждения, чтобы те правильно транслитерировали названия городов.
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