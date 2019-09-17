Библиотека Конгресса США будет писать "Kyiv" как название столицы Украины

17 сентября, 2019, 22:02

Библиотека Конгресса США официально утвердила название "Kyiv"

Об этом сообщает МИД Украины в рамках аккаунта в Twitter своей онлайн-кампании #CorrectUA.

"Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!" - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предусматривает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev