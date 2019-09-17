16-летняя экоактивистка Грета Тунберг получила звание "Посол совести" от Amnesty International
Об этом говорится на сайте организации.
Получив награду, Грета Тунберг сказала:
"Эта награда предназначена для всех тех миллионов людей, молодых людей во всем мире, которые вместе составляют движение под названием "Пятницы для будущего". Вся эта бесстрашная молодежь, которая борется за свое будущее. Мы вместе боремся за будущее, боремся за свою жизнь. Но не только это, мы также боремся за своих будущих детей и внуков, за будущие поколения, за каждое живое существо на земле, чью биосферу мы делим, чью биосферу мы воруем, чью биосферу мы разрушаем. Мы боремся за всех".
Amnesty International решила вручить Грете премию за 2019 г. благодаря ее усилиям по повышению осведомленности о климатическом кризисе в мире.
Именно она решила пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года, а взамен протестовать перед парламентом Швеции, пока не будут приняты более серьезные меры по преодолению чрезвычайных ситуаций против климата. С тех пор к этому присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.
- В декабре 2018 г. Тунберг выступила с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственных органов начать действовать ради уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
- Ранее Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира .
- В 2019 году она организовала шествие в Париже, к которому присоединилось около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой "забастовка школы ради климата", с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента. Школьники в Австралии и Новой Зеландии также вышли на всемирную забастовку из-за изменения климата
- Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.
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