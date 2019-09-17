16-летняя экоактивистка Грета Тунберг получила звание "Посол совести" от Amnesty International

17 сентября, 2019, 12:24

Шведская активистка по вопросам изменения климата Грета Тунберг и ее движение "Fridays for Future" ("Пятницы для будущего") были отмечены премией "Посла Совести" от международной организации Amnesty International

Об этом говорится на сайте организации.

Получив награду, Грета Тунберг сказала:

"Эта награда предназначена для всех тех миллионов людей, молодых людей во всем мире, которые вместе составляют движение под названием "Пятницы для будущего". Вся эта бесстрашная молодежь, которая борется за свое будущее. Мы вместе боремся за будущее, боремся за свою жизнь. Но не только это, мы также боремся за своих будущих детей и внуков, за будущие поколения, за каждое живое существо на земле, чью биосферу мы делим, чью биосферу мы воруем, чью биосферу мы разрушаем. Мы боремся за всех".

Amnesty International решила вручить Грете премию за 2019 г. благодаря ее усилиям по повышению осведомленности о климатическом кризисе в мире.

Именно она решила пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года, а взамен протестовать перед парламентом Швеции, пока не будут приняты более серьезные меры по преодолению чрезвычайных ситуаций против климата. С тех пор к этому присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.