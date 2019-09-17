+13 и штормовой ветер: украинцев предупредили о холодной среде
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz.
"И вот пока эти 2 важных атмосферных джентльмена будут соревноваться за зоны влияния, все, кто между ними, будут чувствовать последствия этой борьбы - сильный, до штормового, ветер", - пояснила синоптик.
Главным погодным "ньюсмейкером" будет в среду в Украине сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м / с.
Температура воздуха + 11 + 15 градусов, на юге + 15 + 21 градус, в Крыму до +25 градусов.
В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 м / с, похолодает до + 11 + 13 градусов.
Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, украинцев снова будет ожидать замечательная, солнечная и теплая погода.
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