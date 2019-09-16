Журналисты и правозащитники призвали новые власти назвать заказчиков убийств Гонгадзе и Шеремета

16 сентября, 2019, 15:36

Журналисты и правозащитники обратились с заявлением к новоизбранный украинской власти найти и привлечь к ответственности заказчиков убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета

Об этом говорится в заявлении журналистов и общественных организаций, текст которого приводит " Общественное радио".

"Мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к новоизбранной украинской власти с призывом расследовать до конца убийство Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков, которые все эти годы остаются над законом и над моралью", - говорится в заявлении.

Приводим полностью текст заявления:

"19 лет назад в Украине похитили и убили журналиста Георгия Гонгадзе. Хотя следствие, которое длилось несколько лет, установило и осудило исполнителей убийства, вопрос поиска заказчиков был цинично проигнорирован правоохранительными органами и властью, несмотря на призывы гражданского общества.

Мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к новоизбранной украинской власти с призывом расследовать до конца убийстве Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков, которые все эти годы остаются над законом и над моралью.

Напоминаем, что в глазах всего мира дело Гонгадзе стало мерилом (не)качества украинского правосудия. Расследование дел погибших журналистов ярко показывает, способны ли государственные институты положить конец безнаказанности и обеспечить безопасность журналистской деятельности, есть ли соответствующая политическая воля у власти.

Мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов и требуем максимально качественно и оперативно расследовать наиболее болезненные для общества дела - убийства Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Мы требуем публичного отчета власти о ходе этих расследований и ждем скорейшего их завершения и наказания виновных.

Нас беспокоит тенденция замалчивания причастности Леонида Кучмы к делу Гонгадзе, попытки политиков и медиа, связанных с его семьей, отбелить имидж экс-президента. Требуем выяснения его истинной роли в событиях, предшествовавших похищению и убийству Георгия, невзирая на любые соображения политической целесообразности.

Мы призываем власти системно принимать все меры, необходимые для полноценных и оперативных расследований нарушений свободы слова, защиты прав граждан на информацию, а также призываем защищать деятельность журналистов".

Напомним, общественный деятель, украинский оппозиционный журналист грузинского происхождения, известный своими критическими антивластными выступлениями Георгий Гонгадзе был убит 17 сентября 2000 года.