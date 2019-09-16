 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖурналисты и правозащитники призвали новые власти назвать заказчиков убийств Гонгадзе и Шеремета

Журналисты и правозащитники призвали новые власти назвать заказчиков убийств Гонгадзе и Шеремета


фото: ukrinform
Журналисты и правозащитники обратились с заявлением к новоизбранный украинской власти найти и привлечь к ответственности заказчиков убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета

Об этом говорится в заявлении журналистов и общественных организаций, текст которого приводит " Общественное радио".

"Мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к новоизбранной украинской власти с призывом расследовать до конца убийство Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков, которые все эти годы остаются над законом и над моралью", - говорится в заявлении.

Приводим полностью текст заявления:

"19 лет назад в Украине похитили и убили журналиста Георгия Гонгадзе. Хотя следствие, которое длилось несколько лет, установило и осудило исполнителей убийства, вопрос поиска заказчиков был цинично проигнорирован правоохранительными органами и властью, несмотря на призывы гражданского общества.

Мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к новоизбранной украинской власти с призывом расследовать до конца убийстве Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков, которые все эти годы остаются над законом и над моралью.

Напоминаем, что в глазах всего мира дело Гонгадзе стало мерилом (не)качества украинского правосудия. Расследование дел погибших журналистов ярко показывает, способны ли государственные институты положить конец безнаказанности и обеспечить безопасность журналистской деятельности, есть ли соответствующая политическая воля у власти.

Мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов и требуем максимально качественно и оперативно расследовать наиболее болезненные для общества дела - убийства Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Мы требуем публичного отчета власти о ходе этих расследований и ждем скорейшего их завершения и наказания виновных.

Нас беспокоит тенденция замалчивания причастности Леонида Кучмы к делу Гонгадзе, попытки политиков и медиа, связанных с его семьей, отбелить имидж экс-президента. Требуем выяснения его истинной роли в событиях, предшествовавших похищению и убийству Георгия, невзирая на любые соображения политической целесообразности.

Мы призываем власти системно принимать все меры, необходимые для полноценных и оперативных расследований нарушений свободы слова, защиты прав граждан на информацию, а также призываем защищать деятельность журналистов".

Напомним, общественный деятель, украинский оппозиционный журналист грузинского происхождения, известный своими критическими антивластными выступлениями Георгий Гонгадзе был убит 17 сентября 2000 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать