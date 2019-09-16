Итальянского спортивного журналиста уволили из-за расизма

16 сентября, 2019, 10:53

Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани уволен из-за расистских шуток в адрес футболиста "Интера" Лукаку

Об этом сообщается в Twitter.



В эфире телеканала TopCalcio24, из уст итальянского спортивного журналиста Лучано Пассирани прозвучала расистская шутка в сторону нападающего "Интера" Лукаку. Журналист приравнял футболиста к животному и заявил, что для того чтобы остановить бельгийца нужно 10 бананов.

"Если за время матча он оказывается на тебе один на один, просто замените. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему на обед", - звучало от Пассирани в эфире.

"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer ...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4 - David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) September 16, 2019

После инцидента на журналиста вылилась критика и он был уволен.