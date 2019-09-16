 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИтальянского спортивного журналиста уволили из-за расизма

Итальянского спортивного журналиста уволили из-за расизма


фото: REUTERS
Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани уволен из-за расистских шуток в адрес футболиста "Интера" Лукаку

Об этом сообщается в Twitter.

В эфире телеканала TopCalcio24, из уст итальянского спортивного журналиста Лучано Пассирани прозвучала расистская шутка в сторону нападающего "Интера" Лукаку. Журналист приравнял футболиста к животному и заявил, что для того чтобы остановить бельгийца нужно 10 бананов.

"Если за время матча он оказывается на тебе один на один, просто замените. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему на обед", - звучало от Пассирани в эфире.

После инцидента на журналиста вылилась критика и он был уволен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать