Итальянского спортивного журналиста уволили из-за расизма
Об этом сообщается в Twitter.
В эфире телеканала TopCalcio24, из уст итальянского спортивного журналиста Лучано Пассирани прозвучала расистская шутка в сторону нападающего "Интера" Лукаку. Журналист приравнял футболиста к животному и заявил, что для того чтобы остановить бельгийца нужно 10 бананов.
"Если за время матча он оказывается на тебе один на один, просто замените. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему на обед", - звучало от Пассирани в эфире.
"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer ...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4- David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) September 16, 2019
После инцидента на журналиста вылилась критика и он был уволен.
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