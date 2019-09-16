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Espreso.tvОбществоВыборы на оккупированном Донбассе можно провести через 7-10 лет - Сыроид

Выборы на оккупированном Донбассе можно провести через 7-10 лет - Сыроид

По мнению Сыроид, формула Минска - это фикция

Об этом экс-заместитель председателя ВР заявила в эфире Еспресо.TV .

Сыроид заявила, что логика в данном случае очень проста: пока наш солдат не дойдет до последнего пункта границы, там вообще нельзя ничего делать в плане выборов.

"Первые должны зайти солдаты и установить контроль, дальше должны заработать государственные органы власти. Никакой местной полиции", - добавила она.

"Все, кто причастны к преступлениям, должны быть наказаны. Далее предстоит люстрация.Только, возможно, лет через семь-десять можем проводить там выборы. Это была бы честная политика", - подытожила Сыроид.

Напомним, что Курт Волкер пообещал не подталкивать Украину к выборам на Донбассе на условиях России.

 

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