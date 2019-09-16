Военные получат обновленную форму с 2020 года

16 сентября, 2019, 11:29

На основе опросов военнослужащих будут обновлены демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви

Об этом АрмияInform рассказали специалисты Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

"За последние годы мы получили ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. Было обработано и проанализировано большое количество запросов с Генерального штаба ВС Украины", - отметил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины подполковник Василий Саковец .

Также офицер сообщил, что раз в три месяца специалисты управления проводят опросы военных в районе проведения боевых действий. На основе этих опросов прежде всего будут обновлены демисезонная белье, флисовые куртки и технология производства обуви. Позже - все остальные предметы комплекта.

Отмечается, что в 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы. Сейчас же их вынуждены закупать у иностранного производителя.