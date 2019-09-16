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Espreso.tvОбществоВ Житомире горел троллейбус, пассажиров спасали через окна

В Житомире горел троллейбус, пассажиров спасали через окна

В Житомире возник пожар в троллейбусе на остановке "Гидропарк", недалеко от конечной остановки

Об этом сообщает УНИАН.

Информация о пожаре поступила спасателям областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около 15.00.

Троллейбус загорелся на ходу, пассажиров эвакуировали через окна. Жертв и пострадавших нет.

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