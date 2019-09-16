В Житомире горел троллейбус, пассажиров спасали через окна
16 сентября, 2019, 22:32
В Житомире возник пожар в троллейбусе на остановке "Гидропарк", недалеко от конечной остановки
Об этом сообщает УНИАН.
Информация о пожаре поступила спасателям областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около 15.00.
Троллейбус загорелся на ходу, пассажиров эвакуировали через окна. Жертв и пострадавших нет.
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