В Винницкой области 21 человек отравился в школьной столовой, из них 16 - дети
16 сентября, 2019, 14:58
После еды в школьной столовой 21 человека госпитализировали с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Винницкой области 21 человек госпитализирован после употребления пищи в школьной столовой школы №2 в Казатине Винницкой области.
Среди госпитализированных - 16 детей.
Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.
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