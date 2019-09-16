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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области 21 человек отравился в школьной столовой, из них 16 - дети

В Винницкой области 21 человек отравился в школьной столовой, из них 16 - дети

После еды в школьной столовой 21 человека госпитализировали с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Винницкой области 21 человек госпитализирован после употребления пищи в школьной столовой школы №2 в Казатине Винницкой области.

Среди госпитализированных - 16 детей.

Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

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