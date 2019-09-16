В Укрзализныце обещают продать все непрофильные активы

16 сентября, 2019, 11:30

Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что компания избавится от непрофильных активов

Об этом он сообщил в интервью НВ.Бизнес .

"У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и другие вещи, которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности ", - сказал Кравцов.

"Мы сейчас готовим перечень непрофильных активов, будем его отрабатывать с Министерством инфраструктуры и после этого нам необходима будет поддержка со стороны Кабмина. У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет. Сейчас это один из приоритетных вопросов ", - добавил он.