В Укрзализныце обещают продать все непрофильные активы
16 сентября, 2019, 11:30
Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что компания избавится от непрофильных активов
Об этом он сообщил в интервью НВ.Бизнес .
"У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и другие вещи, которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности ", - сказал Кравцов.
"Мы сейчас готовим перечень непрофильных активов, будем его отрабатывать с Министерством инфраструктуры и после этого нам необходима будет поддержка со стороны Кабмина. У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет. Сейчас это один из приоритетных вопросов ", - добавил он.
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