В Украине планируют существенно повысить акциз на сигареты
16 сентября, 2019, 15:38
Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2020 году вырастет на 20% - с 756 грн до 907,2 грн за 1000 штук
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект № 2000 ), который Кабинет министров подал в Верховную Раду.
Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога возрастет также на 20% - с 1213,61 грн до 1213,61 грн за 1000 шт.
- Напомним, ставки акцизного налога на табачные изделия согласно Налоговому кодексу повышаются в Украине с 1 июля 2019 года. Согласно закону, в июле 2019 года ставки акцизного налога выросли на 9%.
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