В Украине планируют существенно повысить акциз на сигареты

16 сентября, 2019, 15:38

Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2020 году вырастет на 20% - с 756 грн до 907,2 грн за 1000 штук

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект № 2000 ), который Кабинет министров подал в Верховную Раду.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога возрастет также на 20% - с 1213,61 грн до 1213,61 грн за 1000 шт.