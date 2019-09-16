В случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже, цена на газ была бы вдвое выше - Нафтогаз
Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
По его словам, стоимость газа по контракту с Газпромом осенью 2019 года должна была составить 319 долларов за тысячу кубометров, в то время как сейчас она составляет 166 долларов за тысячу кубометров и продолжает снижаться.
"То есть, мы бы сейчас платили за Газпрому за газ цену в 2 раза большую! Это произошло бы, если бы мы не потребовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию", - заявил Витренко.
В то же время, пока Россия не продает своего газа Украине, поскольку отказывается признавать решение арбитража, которым стоимость российского газа существенно снизили. Также во время встреч представителей Газпрома и российского правительства с украинскими политиками неоднократно озвучиваются предложения возобновления поставок российского газа в Украину по старым контрактам.
"Вот вам пример того, как Газпром и Россия строят отношения с Украиной, и что происходит когда некому понять и защитить интересы украинской стороны", - добавил Витренко.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. Газпром зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Суд арестовал голландские активы Газпрома, чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
- В мае газовый монополист РФ Газпром через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
- По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд.
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