В случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже, цена на газ была бы вдвое выше - Нафтогаз

16 сентября, 2019, 16:22

Если бы НАК "Нафтогаз Украины" не победил в Стокгольмском арбитраже, цена газа для Украины, рассчитанная по формуле, заложенной в контрактах с Газпромом, осенью 2019 года была бы вдвое выше

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, стоимость газа по контракту с Газпромом осенью 2019 года должна была составить 319 долларов за тысячу кубометров, в то время как сейчас она составляет 166 долларов за тысячу кубометров и продолжает снижаться.

"То есть, мы бы сейчас платили за Газпрому за газ цену в 2 раза большую! Это произошло бы, если бы мы не потребовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию", - заявил Витренко.

В то же время, пока Россия не продает своего газа Украине, поскольку отказывается признавать решение арбитража, которым стоимость российского газа существенно снизили. Также во время встреч представителей Газпрома и российского правительства с украинскими политиками неоднократно озвучиваются предложения возобновления поставок российского газа в Украину по старым контрактам.

"Вот вам пример того, как Газпром и Россия строят отношения с Украиной, и что происходит когда некому понять и защитить интересы украинской стороны", - добавил Витренко.