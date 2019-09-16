 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже, цена на газ была бы вдвое выше - Нафтогаз

В случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже, цена на газ была бы вдвое выше - Нафтогаз


фото: naftogaz
Если бы НАК "Нафтогаз Украины" не победил в Стокгольмском арбитраже, цена газа для Украины, рассчитанная по формуле, заложенной в контрактах с Газпромом, осенью 2019 года была бы вдвое выше

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, стоимость газа по контракту с Газпромом осенью 2019 года должна была составить 319 долларов за тысячу кубометров, в то время как сейчас она составляет 166 долларов за тысячу кубометров и продолжает снижаться.

"То есть, мы бы сейчас платили за Газпрому за газ цену в 2 раза большую! Это произошло бы, если бы мы не потребовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию", - заявил Витренко.

В то же время, пока Россия не продает своего газа Украине, поскольку отказывается признавать решение арбитража, которым стоимость российского газа существенно снизили. Также во время встреч представителей Газпрома и российского правительства с украинскими политиками неоднократно озвучиваются предложения возобновления поставок российского газа в Украину по старым контрактам.

"Вот вам пример того, как Газпром и Россия строят отношения с Украиной, и что происходит когда некому понять и защитить интересы украинской стороны", - добавил Витренко.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
  • По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. Газпром зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
  • Суд арестовал голландские активы Газпрома, чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
  • В мае газовый монополист РФ Газпром через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
  • По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать