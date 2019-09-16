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Espreso.tvОбществоВ российской тюрьме громкость дела Балуха пытались повернуть против него, - адвокат

В российской тюрьме громкость дела Балуха пытались повернуть против него, - адвокат


фото: youtube
Адвокат Балуха считает, что медийность бывшего политзаключенного стала одной из причин, почему он оказался в Торжокской колонии с ужасными условиями и "отмороженными сотрудниками"

Об этом адвокат Дмитрий Динзе сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Балухом.

"Медийность для наших подзащитных - это, прежде всего, ответственность. У Сенцова была своя ответственность, у Володи своя, у Панова своя. И каждый нес ее, как бремя. Если некоторые думают, что медийность это так прекрасно, так хорошо - нет. Медийного человека сломать системе гораздо интереснее. На Володе, как раз, система отыгрывалась и пыталась эту медийность, грубо говоря, повернуть против него. Поэтому его и засунули в Торжокскую колонию с такими ужасными условиями и такими отмороженными сотрудниками", - сказал Динзе.

Балух подтвердил, что из-за громкости его дела сотрудники учреждений, где он содержался, действительно пытались повлиять на информацию, поступающую от него.

"То, что от медийных ты определенным образом получаешь противодействие от руководству СИЗО или колонии - то такое есть. От этого никуда не денешься... на самом деле, когда ты там сидишь, то чем тяжелее, тем лучше. Это не дает возможности расслабиться, быть слабым или слабодушным ", - сказал Балух.

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