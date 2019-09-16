В пятницу министр финансов представит проект бюджета в Раде
Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Бюджет прошел в Верховную Раду Украины. Надеюсь, что вскоре он появится и на сайте. Документ будет роздан фракциям и депутатам, и они смогут изучить тот проект бюджета, который был вовремя направлен Кабмином в Верховную Раду. Так же смогут изучить те показатели , которые заложены в проект бюджета ", - отметил голова ВРУ.
В пятницу планируется, что министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в ВРУ. "И она сможет ответить на все вопросы депутатов", - отметил председатель партии "Слуга народа".
Он добавил, что надеется, что народные депутаты быстро доработают и примут смету на следующий год.
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