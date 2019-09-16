В Киеве пенсионер стрелял по пожарным, пока те тушили огонь

16 сентября, 2019, 12:04

Во время ликвидации пожара в сторону спасателей были произведены выстрелы, никто не пострадал

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

15 сентября во сторону очередных отделений 17-й и 15-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено пять выстрелов из револьвера системы Наган, устройства для отстрела резиновых пуль.

Произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской, в Голосеевском районе Киева. Спасатели установили, что горит пристройка к жилому дому.

Во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорания уже ликвидирован. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений.

"По просьбе пожарных прекратить стрельбу, ведь они прибыли ликвидировать пожар, мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции гражданина был задержан. При задержании хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей" , - сообщили в ГСЧС.

В результате данного происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.