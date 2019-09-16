В Киеве микроавтобус въехал в маршрутку, от удара в ней вылетели кресла

16 сентября, 2019, 16:38

Медики госпитализировали двух женщин, еще нескольким пассажирам оказали помощь на месте

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Голосеевском районе Киева микроавтобус въехал в маршрутку. ДТП произошло на улице Академика Заболотного.

По словам водителя общественного транспорта, он стоял на остановке, чтобы высадить людей. Когда водитель стал уезжать, в зад маршрутки врезался бус "Рено".

От удара в салоне маршрутки вылетели кресла. Медики госпитализировали двух женщин, еще нескольким пассажирам оказали помощь на месте. Что именно стало причиной дорожного происшествия, будут выяснять следователи.