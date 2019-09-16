В Харькове разоблачили хищения 5,5 млн грн на авиапредприятии "Укроборонпрома"
Об этом сообщает пресс служба Службы безопасности Украины.
Контрразведчики СБУ разоблачили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, что входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром", незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было.
Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.
По материалам СБУ, экс-заместителю директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно с отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
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