В бюджете-2020 рассчитан рост экономики Украины на 3,3% за год
16 сентября, 2019, 15:08
Рост экономики Украины в следующем году должен ускориться до 3,3% ВВП. А инфляция при этом должна замедлиться до 6%
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованной на портале Верховной Рады.
"Как результат, по варианту 1 в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в документе.
- Напомним, в бюджете 2019 года предусмотрен среднегодовой рост ВВП на уровне 3% в год, инфляция - 7,4%, а среднегодовой курс доллара рассчитывали на уровне 29,4 грн/$.
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