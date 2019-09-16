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Espreso.tvОбществоВ бюджете-2020 рассчитан рост экономики Украины на 3,3% за год

В бюджете-2020 рассчитан рост экономики Украины на 3,3% за год

Рост экономики Украины в следующем году должен ускориться до 3,3% ВВП. А инфляция при этом должна замедлиться до 6%

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованной на портале Верховной Рады.

"Как результат, по варианту 1 в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в документе.

 

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