В бюджете-2020 рассчитан рост экономики Украины на 3,3% за год

16 сентября, 2019, 15:08

Рост экономики Украины в следующем году должен ускориться до 3,3% ВВП. А инфляция при этом должна замедлиться до 6%

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованной на портале Верховной Рады.

"Как результат, по варианту 1 в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в документе.