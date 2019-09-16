Увольнение Амосовой: Супрун рассказала о СМС с угрозами и избиении ее мужа

16 сентября, 2019, 09:51

Экс-глава МОЗ Ульяна Супрун рассказала о физических и психологических атаках на нее и ее мужа Марка из-за увольнения ректорши Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой

Об этом она рассказала в интервью Украинской правде .

"Когда мы хотели поменять ректоров Одесского медуниверситета и НМУ (Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца, - Ред.). Это было трудно. Они явные коррупционеры. Когда мы начали эту историю, поймали очень много негатива и атак. Не только коммуникационных, но и физических. на заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову (ексректорка НМУ, - Ред.) уволили, я, 3 министра и премьер получили СМС-ки с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность ", - отметила Супрун.

Также бывшая и.о. министра здравоохранения добавила, что и ее муж Марк тоже получал такие СМС-сообщения.

"Мой муж получал такие СМС-ки. Нас напала группа людей, моего мужа физически избили. Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. .. . Два раза с нами такое было. нам хотели дать охрану, но это ограничивает нас, поэтому мы говорили "Нет". это их (коррупционеров - ред.) цель - запугать ", - объяснила Супрун.