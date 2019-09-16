Усик готовится к следующему бою в бане
16 сентября, 2019, 17:27
Украинский боксер Александр Усик активно готовится к бою против Тайрона Спонга
Об этом боксер сообщает в Instagram.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к предстоящему бою против нидерландца Тайрона Спонга.
Занятия проходят не только в ринге или спортзале, но и в бане, для таких случаев у Александра Усика есть специальный наряд.
- 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
- 4 сентября Усик назвал сильные качества нидерландца Спонга, который станет его первым соперником в супертяжелом весе.
- 11 сентября промоутер Эдди Хирн объяснил, почему первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер и боец MMA Тайрон Спонг из Нидерландов
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019