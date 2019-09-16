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Espreso.tvСпортУсик готовится к следующему бою в бане

Усик готовится к следующему бою в бане


фото: Boxingnews24
Украинский боксер Александр Усик активно готовится к бою против Тайрона Спонга

Об этом боксер сообщает в Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к предстоящему бою против нидерландца Тайрона Спонга.

Занятия проходят не только в ринге или спортзале, но и в бане, для таких случаев у Александра Усика есть специальный наряд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a nice weekend everyone, do not be afraid to be funny

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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