Усик готовится к следующему бою в бане

16 сентября, 2019, 17:27

Украинский боксер Александр Усик активно готовится к бою против Тайрона Спонга

Об этом боксер сообщает в Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к предстоящему бою против нидерландца Тайрона Спонга.

Занятия проходят не только в ринге или спортзале, но и в бане, для таких случаев у Александра Усика есть специальный наряд.