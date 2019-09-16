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Espreso.tvОбществоУмер звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Терк, - СМИ

Умер звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Терк, - СМИ


фото: tmz
Брайан Терк, который снимался в "Беверли-Хиллз, 90210", "Американский пирог 2", скончался на 50-м году жизни

Об этом сообщает The Sun.

В США после продолжительной борьбы с раком скончался известный американский актер и звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк.

Более года назад врачи диагностировали у актера онкологию. Брайан длительное время скрывал диагноз от родных и близких, но когда ему понадобилась помощь, друзья создали специальный фонд Support of the Brian Turk Family. К сожалению, побороть тяжелую болезнь актер не смог.

У Терка остались жена и восьмилетний ребенок.

Актер наиболее известен по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Кроме этого, он снимался во многих фильмах, исполняя роли второго плана. В частности, он появлялся в "Американском пироге 2", "Парке Юрского периода: Затерянный мир" и других.

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