Умер звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Терк, - СМИ
Об этом сообщает The Sun.
В США после продолжительной борьбы с раком скончался известный американский актер и звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк.
Более года назад врачи диагностировали у актера онкологию. Брайан длительное время скрывал диагноз от родных и близких, но когда ему понадобилась помощь, друзья создали специальный фонд Support of the Brian Turk Family. К сожалению, побороть тяжелую болезнь актер не смог.
У Терка остались жена и восьмилетний ребенок.
Актер наиболее известен по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Кроме этого, он снимался во многих фильмах, исполняя роли второго плана. В частности, он появлялся в "Американском пироге 2", "Парке Юрского периода: Затерянный мир" и других.
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