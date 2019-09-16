Умер украинский социолог Вишняк

16 сентября, 2019, 16:33

Вишняк работал руководителем социологической службы Ukraine Sociology Service

Об этом сообщила в соцсетях работник фонда Демократические инициативы Ирина Филипчук

"Ушел из жизни наш коллега, искренний друг, легендарный социолог Александр Вишняк", - написала Филипчук.

Вишняк был заведующим отделом социально-политических процессов Института социологии НАН Украины, а также руководителем социологической службы Ukraine Sociology Service.

"О политических и идеологических преференциях в обществе знал все. Интересным был его прогноз еще в прошлом году о слабом росте политико-идеологических ориентаций в обществе на фоне заметного роста деидеологизации граждан, что, собственно, и подтвердилось летом на выборах", - добавила Филипчук.

По ее словам, Вишняка считают одним из основателей украинской социологии.