Умер украинский социолог Вишняк
Об этом сообщила в соцсетях работник фонда Демократические инициативы Ирина Филипчук
"Ушел из жизни наш коллега, искренний друг, легендарный социолог Александр Вишняк", - написала Филипчук.
Вишняк был заведующим отделом социально-политических процессов Института социологии НАН Украины, а также руководителем социологической службы Ukraine Sociology Service.
"О политических и идеологических преференциях в обществе знал все. Интересным был его прогноз еще в прошлом году о слабом росте политико-идеологических ориентаций в обществе на фоне заметного роста деидеологизации граждан, что, собственно, и подтвердилось летом на выборах", - добавила Филипчук.
По ее словам, Вишняка считают одним из основателей украинской социологии.
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