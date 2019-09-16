Укрзализныця выплатила $ 150 млн по еврооблигациям

16 сентября, 2019, 13:41

Укрзализныця осуществила очередную выплату по еврооблигациям в размере $ 150 млн - второй раз с начала года. В течение двух лет еще нужно выплатить $ 200 млн - 40% от общей суммы

Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Это уже второй платеж в этом году. Мы платим четко по графику ", - написал он.

По его словам, в 2019-м уже погашено 60% основной суммы ($ 300 млн) по еврооблигациям, привлеченным в 2013 году. Остальные (еще $ 200 млн) остаются до погашения в последующие 2 года.