Укрзализныця выплатила $ 150 млн по еврооблигациям
16 сентября, 2019, 13:41
Укрзализныця осуществила очередную выплату по еврооблигациям в размере $ 150 млн - второй раз с начала года. В течение двух лет еще нужно выплатить $ 200 млн - 40% от общей суммы
Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Это уже второй платеж в этом году. Мы платим четко по графику ", - написал он.
По его словам, в 2019-м уже погашено 60% основной суммы ($ 300 млн) по еврооблигациям, привлеченным в 2013 году. Остальные (еще $ 200 млн) остаются до погашения в последующие 2 года.
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