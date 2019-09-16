Украинцы не хотят работать за минимальную зарплату в Польше, - исследование
16 сентября, 2019, 19:19
Заробитчане, работающие в Польше, в основном хотят получать зарплату большую, чем минимальная. Они хотят получать от 3 до 4,6 евро в час
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на исследование Фонда поддержки мигрантов.
Более половины респондентов из Украины ожидают зарплату, превышающую минимальную. Они хотят получать от 13 до 20 злотых (от 3 до 4,6 евро) в час.
Также участники опроса ожидают определенный соцпакет: бесплатное жилье, премии, медицинские услуги и даже бесплатную мобильную связь.
Почти 50% опрошенных не согласились бы работать без трудового договора.
В опросе приняли участие 855 совершеннолетних заробитчан из Украины с помощью индивидуального интервью.
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-