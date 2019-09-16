 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптики спрогнозировали самую лютую за последние 30 лет зиму в Европе

Синоптики спрогнозировали самую лютую за последние 30 лет зиму в Европе


фото: reuters
Согласно долгосрочным прогнозам, температура в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние 30 лет

Об этом пишет Метеопрог.

Отмечается, что британские метеорологи исследовали перемещения воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Эксперты сделали вывод, что зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

"Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной", - говорится в сообщении.

Синоптики говорят, что зима может наступить в этом году очень рано, ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в 7 лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать