Синоптики спрогнозировали самую лютую за последние 30 лет зиму в Европе
Об этом пишет Метеопрог.
Отмечается, что британские метеорологи исследовали перемещения воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Эксперты сделали вывод, что зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.
"Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной", - говорится в сообщении.
Синоптики говорят, что зима может наступить в этом году очень рано, ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в 7 лет.
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