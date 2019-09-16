Синоптики спрогнозировали самую лютую за последние 30 лет зиму в Европе

16 сентября, 2019, 15:55

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние 30 лет

Об этом пишет Метеопрог.

Отмечается, что британские метеорологи исследовали перемещения воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Эксперты сделали вывод, что зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

"Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной", - говорится в сообщении.

Синоптики говорят, что зима может наступить в этом году очень рано, ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в 7 лет.