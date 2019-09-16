Суд наложил арест на недвижимость "дочки" российского банка

16 сентября, 2019, 12:55

Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку

Об этом говорится в постановлении суда в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований.

В ходатайстве прокурора указывается, что "должностные лица ОАО Проминвестбанка, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк".

В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.