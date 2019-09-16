Суд наложил арест на недвижимость "дочки" российского банка
16 сентября, 2019, 12:55
Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку
Об этом говорится в постановлении суда в Едином госреестре судебных решений.
Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований.
В ходатайстве прокурора указывается, что "должностные лица ОАО Проминвестбанка, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк".
В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.
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