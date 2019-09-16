 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд наложил арест на недвижимость "дочки" российского банка

Суд наложил арест на недвижимость "дочки" российского банка


фото: bigmir
Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку

Об этом говорится в постановлении суда в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований.

В ходатайстве прокурора указывается, что "должностные лица ОАО Проминвестбанка, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк".

В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать