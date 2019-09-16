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Espreso.tvОбществоСредние зарплаты украинцев в 2020 году вырастут на 16,5%, - Госбюджет 2020

Средние зарплаты украинцев в 2020 году вырастут на 16,5%, - Госбюджет 2020


фото: rfe
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн

Об этом свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект № 2000 ), который Кабинет министров подал в Верховную Раду.

Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1714 грн) по сравнению с 2019 годом, когда она составит 10329 грн.

В проекте госбюджета предлагается установить такие размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2020 - 4723 гривны, а должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 - 2102 гривны.

Итак минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.

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