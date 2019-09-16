Средние зарплаты украинцев в 2020 году вырастут на 16,5%, - Госбюджет 2020
Об этом свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект № 2000 ), который Кабинет министров подал в Верховную Раду.
Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1714 грн) по сравнению с 2019 годом, когда она составит 10329 грн.
В проекте госбюджета предлагается установить такие размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2020 - 4723 гривны, а должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 - 2102 гривны.
Итак минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.
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Напомним, 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах проекта государственного бюджета на 2020 год , который 15 сентября вносится в Верховную Раду.
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Министерша финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложено размер минимальной зарплаты в 4723 грн.
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