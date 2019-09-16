Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу.Турнир пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре, в соревновании примут участие 7 клубов, европейский континент будет представлять победитель Лиги чемпионов 2018/2019 - "Ливерпуль".
В первом раунде клубного чемпионата мира сыграют "Аль-Садд" из Катара и "Иеген Спорт" из Новой Каледонии. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против мексиканского "Монтеррея".
В параллельном матче 1/4 финала сыграют тунисский "Эсперанс" и победитель азиатской Лиги чемпионов, имя которого станет известно в конце ноября.
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" начнет выступления на турнире в полуфинале, где соперником англичан будет победитель пары "Монтеррей" - "Аль-Садд"/"Иенгом Спорт".
В другом полуфинальном поединке победитель Копа Либертадорес сразится с лучшей командой в противостоянии между "Эсперанса" и победителем азиатской Лиги чемпионов.
- В прошлом году кубок выиграл мадридский "Реал", одержавший победу в финальном матче "Аль-Айн" со счетом 4:1.
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