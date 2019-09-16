16 сентября, 2019, 18:24

В декабре 2019-го, в Катаре, пройдет клубный чемпионат мира по футболу, Европу будет представлять "Ливерпуль"

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу.Турнир пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре, в соревновании примут участие 7 клубов, европейский континент будет представлять победитель Лиги чемпионов 2018/2019 - "Ливерпуль".

В первом раунде клубного чемпионата мира сыграют "Аль-Садд" из Катара и "Иеген Спорт" из Новой Каледонии. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против мексиканского "Монтеррея".

В параллельном матче 1/4 финала сыграют тунисский "Эсперанс" и победитель азиатской Лиги чемпионов, имя которого станет известно в конце ноября.

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" начнет выступления на турнире в полуфинале, где соперником англичан будет победитель пары "Монтеррей" - "Аль-Садд"/"Иенгом Спорт".

В другом полуфинальном поединке победитель Копа Либертадорес сразится с лучшей командой в противостоянии между "Эсперанса" и победителем азиатской Лиги чемпионов.